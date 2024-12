Le comité de jumelage de Châtenoy le Royal /Beniganim recherche un président.

Ouverture de la séance de l’assemblée générale par Philippe Martin président, en présence de Vincent Bergeret, maire de la ville, accompagné de Roland Bertin, 1er adjoint, de Marie Thérèse Boissot et Jeanne Marie Martin, adjointes ainsi que de Cécile Le Floch et Daniel Guyot coprésidents du Tir Sportif, de Daniel Rebillard, président de l’Office Municipal des Sports, membre de droit du Conseil d’Administration, des adhérents…

Un rapport moral du président Philippe Martin laissant apparaitre de sérieuses difficultés pour le Comité de Jumelage à renouer des liens avec leurs homologues espagnols de la ville de Beniganim. Un problème qui subsiste depuis plusieurs années avec des tentatives de prise de contacts qui restent infructueuses, les espagnols ne daignant pas répondre aux courriers et autres tentatives de contacts suite aux changements de dirigeants à la mairie de Beniganim. Un autre problème concerne le manque d’élèves aux cours d’espagnol mis en place par le Comité de Jumelage avec des dépenses plus importantes que les adhésions pour les cours.

Toutefois, le président a salué le bon fonctionnement du marché de Noël en partenariat avec le Tir Sportif qui gère l’intendance, la soirée de fin d’année et son buffet avec les adhérents.

Il a rappelé les dons versés à l’UNSS pour aider aux frais engagés pour les jeunes lors de la finale nationale Futsal où ils ont terminé 8ème sur 17 équipes.

La dernière action engagée par le Comité a été la collecte en direction des espagnols sinistrés.

Le rapport financier du Comité de Jumelage présenté par Françoise Reynaud laisse apparaitre une trésorerie saine avec un gros poste de dépenses lié aux cours d’espagnol et des rentrées d’argent principalement avec le marché de Noël.

Marie-Thérèse Boissot, commissaire aux comptes, a lu son rapport sur la conformité de tenue des comptes.

Après le vote donnant quitus à la trésorière, le président Philippe Martin a annoncé sa décision de quitter la présidence courant 2025.

N’ayant pas de prétendant au poste, beaucoup de choses risquaient d’être remises en question, à commencer par le marché de Noël, mais sans attendre, les coprésidents du Tir Cécile Le Floch et Daniel Guyot, déjà fortement impliqués dans cette manifestation, ont annoncé pouvoir reprendre totalement le marché de Noël.

A la suite de ces annonces, Françoise Reynaud, qui est la cheville ouvrière de ce marché, n’a pas caché son inquiétude sur son devenir, elle qui y consacre beaucoup de temps et d’énergie depuis de nombreuses années au sein du Comité de Jumelage.

Jean-Claude Reynaud a posé une question importante : celle de savoir si le comité continue, une question à voir avec la mairie ?

Monsieur le maire Vincent Bergeret a pris la parole s’expliquant sur ce sujet évoqué : « le maire a sa part de responsabilité et une saison pour travailler en prenant en compte une chose importante : la pérennité du marché de Noël qui est une des vitrines de la commune. Je fais confiance au Tir Sportif pour leur capacité à mener à bien la reprise du marché de Noël. Ils savent faire. » Il a salué le bon travail fait par Françoise Reynaud et il a terminé ses propos par : « l’exécutif en place a encore un an pour trouver, il faut toujours se battre… »

Ce qu’il a sous-entendu dans sa conclusion, c’est certainement pour trouver un nouveau président pour le Comité de Jumelage et des solutions.

La soirée s’est terminée par un petit moment convivial.

C.Cléaux