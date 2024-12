Avenue Boucicaut, à Chalon, le magasin Funéraire Guillon élargit ses horizons : des fleurs naturelles et des compositions funéraires.

Depuis toujours, l’entreprise Funéraire Guillon s’est démarquée par son accompagnement dans les moments délicats de la vie, offrant des services professionnels et humains. Aujourd’hui, une nouvelle page s’écrit dans l’histoire de l’établissement. Afin de répondre à vos besoins avec encore plus de proximité et d’expertise, le magasin est fier de devenir également un spécialiste des fleurs naturelles et des compositions florales.

L’espace funéraire Guillon met désormais à votre disposition un lieu entièrement dédié aux fleurs fraîches. Vous y trouverez un large choix de bouquets, de gerbes, de couronnes et de compositions florales.

L’arrivée de ce service a été pensée par Arnaud et Clément Guillon pour offrir à chaque client une expérience sur-mesure. Pour vous guider dans ce choix si personnel, Marjorie, une professionnelle ayant de nombreuses années d’expérience dans le domaine floral, sera à vos côtés.

Par ailleurs, l’accent a été mis sur la diversité des choix disponibles. Des fleurs classiques aux plus originales, des coloris sobres aux nuances plus vives, chacun pourra trouver la composition qui reflète ses émotions et son message.

N’hésitez pas à venir découvrir cet espace dédié désormais aux fleurs naturelles et à la personnalisation des hommages.

Par S.D.

Fleurs naturelles – Espace funéraire GUILLON

60, avenue Boucicaut – 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 31 77 87

Contact :

Permanence téléphonique 7 j/7 – 24 h/24, y compris dimanche et jours fériés

Facebook : https://www.facebook.com/Pfguillon/

Site : https://www.pfguillon.com/