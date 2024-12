Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'Ici soit-il' / Yann Lheureux

Jeudi 5 décembre 2024 à 19h - Auditorium

« Elle n’a plus de passé sur les talons, hormis de lointaines et entêtantes bribes. » Extrait du texte de Laurence Vielle. Croyant peut-être le tenir, elle s’invente un présent, maintenant que le passé lui échappe. Mais déjà ce présent se dérobe et inquiète. « Que restera-t-il d’elle, lorsqu’elle aura oublié jusqu’à mon nom ? », se demande le chorégraphe. Partant du cas de sa propre mère, Yann Lheureux et son équipe ont enquêté sur le terrain de la maladie d'Alzheimer, ouvrant ainsi la problématique intime à un questionnement plus large sur le statut de la mémoire, de la perte, de ses aléas, à l'époque du stockage massif et illimité, des devoirs de mémoire et des oublis collectifs, posant ici Alzheimer en maladie du siècle. Basée sur les échanges menés avec les différentes personnalités rencontrées (chercheurs en neurosciences, gériatres, psychologues, acteurs associatifs, soignés, soignants), la pièce chorégraphique Ici soit-il se déploie dans un maillage de danses, de sons et de textes, faisant de ce trouble de la disparition une possible source d'apparition. Ou comment l'individu, diminué par ses défaillances, reste malgré tout, un être en devenir.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/yann-lheureux

