Samedi 7 décembre à l'Espace des Arts : 'Léon Blum, une vie héroïque' / Philippe Collin / Violaine Ballet / Charles Berling

Samedi 7 décembre — 14h GRAND ESPACE

Rigueur morale et flonflons du Front Populaire, guerre mondiale et congés payés, c’est le destin de Léon Blum, statue du Commandeur de la gauche, qui est magistralement incarné par Charles Berling. Adaptée de l’intelligente série à succès de Philippe Collin sur France Inter, la pièce revisite la vie et l’œuvre de cette figure majeure de notre histoire. Un parcours conçu comme un roman : poète parfois, homme d’état visionnaire, dandy lettré, déporté, réformateur considérable, dreyfusard… mettent en résonance les espoirs d’hier, les possibilités du politique et ses impuissances. Accompagné d’un dessinateur, d’un historien, et d’une chorale, cet événement théâtral participatif fait souffler un vent d’optimisme. On dansera sous les lampions et on mangera sous les pins autour d’un grand banquet. Une représentation au triomphe unanime qui retrace une destinée hors du commun et qui invite à se souvenir et à penser.

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/leon-blum

Texte et visuel : Service communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Vincent Berenger