Chalon-sur-Saône : Il y a les boutiques de prêt-à-porter féminin et heureusement, il y a « Selmana » !

Selmana est une boutique de vêtements pour femmes située au cœur de Chalon-sur-Saône , au 30 Grande Rue. Pensée pour allier élégance et confort, cette boutique propose une sélection raffinée de tenues adaptées à tous les styles et toutes les occasions.

Anaïs et son équipe Laurette et Priscilla, ont à cœur de vous offrir une expérience de shopping unique et personnalisée. Que vous recherchiez une tenue chic pour une soirée, des pièces tendance pour le quotidien, ou des accessoires pour sublimer votre look, la boutique ‘Selmana’ est là pour vous guider et vous conseiller avec soin.

Retrouvez également toutes les collections sur leur site internet, conçu pour vous permettre de ‘shopper’ vos coups de cœur où que vous soyez. Très actives sur les réseaux sociaux, retrouvez les photos, vidéos, idées de looks, et mises en scène exclusives : tout est pensé pour vous inspirer au quotidien. Suivez-les pour ne rien manquer des nouveautés, des tendances, et des événements de la boutique.

Chez Selmana, la mode, c’est une passion qu’on partage, avec style et modernité. Chaque visite est une véritable pause mode dans un cadre chaleureux et accueillant. Nous vous invitons à découvrir notre univers, où style et féminité se rencontrent.

La boutique est ouverte du lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.Renseignements au 03.85.48.62.36 Pendant les fêtes de Noël la boutique sera ouverte le dimanche 1 décembre de 14h à 18h, et le 8, 15 et 22 décembre de 10h à 18h.

