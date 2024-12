AVIS DE DECES - Madame Annick PHÉLY

CHALON-SUR-SAÔNE - GERGY BOUGEROT - CRISSEY - LUXEMBOURG



Maurice Guillien, son époux ;

Marie-Line et Joël Bruchon,

Eric et Songa Phély,

Christelle et Gilles Febvre,

son frère et ses sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Annick PHÉLY

survenu à l'âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 5 décembre à

10 heures, en l'église de Gergy.

Pas de plaques.

Annick repose à la chambre funéraire de Ciel, 6 ZA de Charbonneau.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.