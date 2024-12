La salle des fêtes plus assez grande, le marché de Noël de Champforgeuil s’étend à l’extérieur.

La salle Châtelet paraissait petite au regard du monde présent au marché de Noël, quelques stands se trouvaient en extérieur. Une vingtaine d’exposants étaient présents ce vendredi 29 novembre.

Dès la porte franchie, vous étiez dans l’ambiance en passant par le stand de maquillage et ensuite il suffisait de laisser libre cours à ses envies pour trouver son bonheur pour décorer la table pour les fêtes de Noël et nouvel an, habiller les poupées pour qu’elles ne prennent pas froid dans le traineau du père Noël, faire plaisir ou se faire plaisir avec un petit cadeau, éléments de décoration, savons parfumés, tableaux…

Les vins d’Alsace de Philippe Brun, les miels du Rucher du Champ Liard, les spécialités de La Chalonnaise, les volailles et lapins de Philippe Bon, plein de bons produits pour préparer les festivités de fin d’année.

Le père Noël, eh oui, il était bien présent pour le plus grand plaisir des petits… Accueilli par un joyeux et très sympathique comité, le Père Noël toujours aussi généreux a distribué ses papillotes en visitant le marché, petits et grands ont pu profiter des friandises.

Un autre personnage tout aussi magique, le bien nommé Thoma’s, artiste lyonnais et ses créations pour les enfants à partir ballons multicolores.

A l’instar des stands de devant l’entrée de la salle des fêtes : Churros, pêche à la ligne, cacahuètes et amandes grillées et la petite buvette restauration, les jeunes de la Maison de Loisirs avaient ouvert leur stand de jeux côté cour. Un stand créé pour non seulement divertir mais surtout pour récolter des fonds pour leurs sorties.

Sous le même stand, le CCAS offrait des photos souvenir.

Après avoir fait son tour de marché, le père Noël s’est arrêté quelques instants à la petite restauration pour saluer les bénévoles de l’ASLC.

