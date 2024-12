Retour en images sur la réception de la reine de Saint-Rémy 2024

Les bénévoles du Comité des fêtes et de bienfaisance de Saint-Rémy se sont pliés en quatre pour faire de cette soirée du jeudi 28 novembre, un moment inoubliable, à l'occasion de la réception d'Emma Beaufils, la reine de Saint-Rémy 2024.

Une réception de fin de règne qui a eu lieu en présence de Florence Plisssonnier, le maire de Saint-Rémy, Sébastien Mercey et Brigitte Jimenez du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, Jade André, la reine du Carnaval de Chalon 2024, de nombreuses reines et présidentes et présidents de comités de quartier.

C'est en octobre 2022 qu'Emma Beaufils a été élue une première fois reine de Saint-Rémy, à l'occasion de la fête patronale de la commune. Puis candidate à sa succession, elle a été réélue à nouveau reine et vice-reine de Carnaval 2024.

«Je remercie toutes les personnes qui sont venues partager ce moment particulier et intense avec moi. Je remercie tout le monde pour les beaux cadeaux qui m'ont été offerts. Une page va se tourner désormais pour me consacrer à mon métier d'aide soignante. Cela a été une expérience et des rencontres formidables remplie d'émotions», déclarera entre autres la jeune femme.

Le lendemain, tout ce beau petit monde avait rendez-vous aux Charreaux pour la réception de fin de règne d'Angeline Louro Desbois, la reine de quartier des Charreaux 2024.

Si, malheureusement, le Comité des fêtes et de bienfaisance de Saint-Rémy n'a pas trouvé de candidate cette année, Emma Beaufils vous donne rendez-vous le 11 janvier 2025 à la Salle Marcel Sembat pour remettre sa couronne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati