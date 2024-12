Comité de suivi du programme Interreg France-Suisse 2021-2027 à Bourg-en-Bresse

Une minute de silence a été observée en début de séance en l’honneur de Monsieur de Gérard Paoli, Vice-président du département de l’Ain délégué aux affaires transfrontalières et européennes, décédé le 17 novembre 2024.

Ce comité, présidé par Valérie Pagnot, Conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté déléguée à la coopération transfrontalière, a sélectionné cinq nouveaux projets. Ceux-ci bénéficieront d’un soutien de près de 3,3 M€ de FEDER (fonds européen de développement régional) et 1,3 MCHF de contributions fédérales et cantonales.

Parmi ces projets, deux s’inscrivent dans la priorité 2 du programme « Recherche et innovation, usages numériques » et trois ont été retenus au titre de la priorité 4 « Tourisme durable et culture », dont le projet JADE.

JADE : Jardins Associés pour le Développement d'un tourismE scientifique en montagne

Le projet JADE, porté par CREA Mont-Blanc (Centre de Recherche sur les écosystèmes d’altitude) côté français et la Fondation Jean-Marcel Aubert côté suisse, a pour ambition de créer une offre de tourisme durable, scientifique et participative, reliant le jardin botanique alpin de Flore-Alpe à Champex-Lac et le futur jardin pédagogique et scientifique du CREA Mont-Blanc, à l'Observatoire du Mont-Blanc à Chamonix. Pour atteindre ses objectifs, le projet prévoit le déploiement de trois actions majeures :

• Mettre en place des aménagements favorisant l'observation naturaliste en montagne à travers ces jardins et développer des dispositifs de médiation scientifique partagés ;

• Elaborer et expérimenter un itinéraire de randonnée reliant les deux sites ;

• Concevoir une stratégie de positionnement et des supports de communication pour la valorisation et la promotion de cette offre touristique.

Près de 300 000 € de fonds européens et 144 000 CHF de fonds fédéraux et cantonaux sont programmés pour la réalisation de ce projet.

Pour rappel, le programme est doté d’une enveloppe composée de 69,7 millions d’euros de FEDER et 50 millions de francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux) qui seront alloués à des projets couvrant le territoire franco-suisse pour la période 2021-2027. Il existe encore de nombreuses possibilités de financement, le Secrétariat conjoint Interreg est à la disposition des potentiels porteurs de projet pour les accompagner.