Vente de Noël samedi et dimanche à la galerie du Cloître à Chalon

Créativité, couleurs et rareté seront au programme de deux journées portes ouvertes exceptionnelles les samedi 7 et dimanche 8 décembre, pour se nourrir de beautés artistiques (à petits prix) et de chaleur humaine autour d'un café ou d'un petit vin chaud.

L'Atelier-Galerie a le grand plaisir d’accueillir cette année les magnifiques papiers marbrés de Claire GUILLOT, créatrice de renom bien connue du monde de la reliure et les Carnets de Julia MARCO, pièces uniques dont chaque couverture s'orne d'une marqueterie de plumes ou de papiers finement travaillés.

Vous pourrez bien sûr également découvrir de nouvelles peintures, petits et moyens formats, de Philippe GUERRY et retrouver quelques tirages argentiques originaux anciens, anonymes ou non, montés sous passe-partout Muséum.

De quoi préparer Noël " artistiquement" et surtout ... se faire plaisir !