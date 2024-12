Le coup d'une gueule d'une maman ... " je dis stop"

" Dans un contexte sociétal en pleine mutation, certains parents se sentent démunis face à l'évolution des comportements de leurs adolescents. C'est mon cas. J’exprime mes inquiétudes quant à la déconnexion de mon fils de 17 ans, influencé par un entourage peu recommandable et influençable. Mon jeune est en totale rupture avec la réalité et ne jure que par « ses potes ».

J’observe avec consternation la tendance de mon fils à rejeter les normes sociales, comme s’il s’agissait d’un lavage de cerveau. Ce constat s'accompagne d'une interrogation inquiétante : quel est le modèle de fonctionnement de cette jeunesse ? Ils ne souhaitent pas travailler. Ils croient que la société va subvenir à leurs besoins. Les sorties nocturnes, souvent accompagnées de comportements à risque, sont devenues monnaie courante. La nuit, ils passent des heures à fumer des joints et à mentir à leurs parents. Malgré mes efforts pour dialoguer avec ces jeunes et prévenir mon fils des dangers de cette vie nocturne, l’autorité parentale semble avoir peu d'impact.

J'ai rencontré presque tous ses amis et j'ai clairement exprimé mon refus de les voir ensemble. J'ai même contacté leurs parents, mais la situation reste inchangée. Face à cette détresse, je souligne l'importance d'une mobilisation collective des parents pour encadrer les adolescents.

Chaque parent doit s'impliquer pour garder son jeune à la maison et éviter les sorties nocturnes sans contrôle et j’en appelle à une prise de conscience généralisée. Je suis désespérée et fatiguée de cette situation. Je dis STOP, pour le bien-être des jeunes et des familles.

Dans un monde où l'autorité parentale est souvent contestée, il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités pour éviter la dérive de nos adolescents."