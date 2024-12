Reconduction d’un fonds d’aide à l’achat de vélo, rénovation du gymnase et installation d’une patinoire pour "Place à l’Hiver" annoncées au conseil municipal.

Une sizaine concernait les finances de la ville avec des autorisations de dépenses avant le budget 2025.

Question 10 : reconduction d’un fonds d’aide à l’achat de vélo. La majorité de la ville de Saint-Rémy s’est engagée dans un Plan Vélo pour toute la durée de son mandat afin d’encourager les San-Rémois à pratiquer le vélo et à s’équiper en matériel. Pour ce faire, l’aide à l’achat de vélos est de 100€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou d’occasion, pour un minimum de 1000,00€ d’achat, 50€ pour l’achat d’un vélo « classique », VTC ou VTT pour un minimum de 500,00€ d’achat (hors vélos de course et de compétition) et 25€ pour l’achat d’un vélo « enfant » pour un minimum de 100,00€ d’achat (hors vélos de compétition).

Question 11 : rénovation du gymnase de la commune de Saint-Rémy et construction d’une extension. La commune prévoit la rénovation du gymnase communal, dans le but d’en améliorer le fonctionnement, de le rénover thermiquement et d’accroître sa sécurité. Ce projet est au stade des études de maîtrise d’œuvre, chiffré à 1 675 018 € hors taxes. Les objectifs du projet sont la rénovation thermique, la création d’une véritable entrée distincte des vestiaires et des terrains, l’ajout d’un Espace/Salle de convivialité et la sécurisation du site.

Coût de l’opération estimé à 2 010 022 € TTC avec un plan de financement prévisionnel comme suit : 29 600 € d’Effilogis (Bourgogne Franche-Comté), 670 007 € de la DETR (Etat) pour un reste à charge pour la commune de 975 411 €.

La livraison des travaux est prévue à la fin de l’année 2025.

Le rapport 17 est directement en lien avec les activités proposées cet hiver. "Place à l’Hiver" verra s’installer place de la mairie une patinoire éphémère synthétique du samedi 8 février au dimanche 9 mars 2025. Cet équipement sportif s’inscrit dans une logique de développement durable puisqu’il ne requiert ni eau ni électricité pour son fonctionnement. Elle sera installée sous la pergola et sa superficie sera de 162 m² (18 m x 9 m). Le but est de créer un lieu de convivialité et de rencontre intergénérationnelle, de développer le projet d'animation globale, enrichissant l'offre culturelle et sportive et de sensibiliser le grand public à l’importance de la pratique d’une activité physique pour une bonne santé. Le projet est intégralement financé par mécénat.

Les sept dernières questions concernaient les affaires générales classiques pour un conseil municipal.

Certaines délibérations faisaient l’objet de prise d’acte, les autres ont été votées à l’unanimité du conseil.

C.Cléaux