Les sapeurs-pompiers de Givry ont célébré la Sainte-Barbe

Tradition respectée ce samedi matin au centre d'intervention et de secours de Givry, en présence des autorités.

La cérémonie de la Sainte-Barbe est l'un des moments forts de l'année pour les sapeurs-pompiers. L'occasion de saluer l'investissement indéfectible des nombreux bénévoles, assurant nos secours quotidiens. En présence de Sébastien Martin, Jean Lanni, des élus de la Communauté de Communes Sud-Côte Chalonnaise mais aussi de Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire, le lieutenant Cédric Bailleux, Chef du centre de Givry, comportant près d'une quarantaine de personnels a procédé avec son adjoint Ludovic Burtin, aux citations et félicitations de rigueur.

Les médaillés d'honneur

Remise de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or à l'Adjudant-Chef Cyril Bredon et l'Adjudant-Chef Christophe Jacob

Remise de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon argent à l’Adjudant-Chef Emmanuel Bondoux, au Sergent Anthony Tramoy, au Caporal-Chef Paul Grange

Remise de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon bronze au Caporal-Chef Mickael Vion

Les remises de grades aux sapeurs-pompiers

Remise du galon d’Adjudant-Chef à l’Adjudant Aurélien Michelet

Remise du galon de Sergent-Chef au Sergent Sébastien Gauthey

Remise du galon de Caporal-Chef au Caporal Nathan Bailleux et Ludovic Talmard

Remise du galon de Caporal au sapeur 1ère classe Quentin Genevois et Mattéo Grosbois

Remise du galon de sapeur 1ère classe au sapeur 2ème classe Tristan Gérin et Clément Siwek

Amelie Leloutre, Jade Bourgeon, Maélys Plassard, Clément Siwek ont reçu leurs diplômes de jeunes sapeurs-pompiers au titre de l'année 2021, et Nathan Monneret, Lucie Michaut au titre de l'année 2024.

Le Sergent Julien Ramousse et le Caporal Bastien Leloutre ont été été cités à l'ordre du corps départemental.

Jasemina Kaya et Loane Rodrigues Pereira ont été félicitées pour leurs engagements.

Une cérémonie qui s'est cloturée sous des salves d'applaudissements du public et famille, avant de partager le traditionnel verre de l'amitié.