Magie et grâce au concert de la Maîtrise Chalonnaise à Verdun-sur-le-Doubs

On ne présente plus la Maîtrise Chalonnaise St Charles, chœur d’enfants et jeunes de bientôt 20 ans d’âge, fort d’une centaine de maîtrisiens, accompagnés de leurs chefs d’établissement, professeurs et bénévoles, qui se produisait ce dernier samedi en l’église de Verdun, au profit de l’association « Doubs Patrimoine ».

Eglise pleine et bien remplie d’un public chaleureux et intergénérationnel, étonné de la mise en place du nombre de jeunes choristes, aux tenues impeccables, sur toute la largeur du chœur.

Et voici qu’une jeune fille seule avec une voix magnifique remonte toute l’allée centrale, égrenant les premières phrases de « Christmas wishes », le 1er morceau du programme, chant repris par d’autres solistes puis par l’ensemble de la chorale !

Ont suivi bien sûr des Noëls plus traditionnels, « il est né le divin enfant », « « Douce Nuit », « Vive le vent », « Petit papa Noël » … et des noëls de John Rutter, compositeur contemporain : « Christmas Lullaby », « Look at the world » : intervention remarquée d’un tout jeune ensemble, un quatuor de voix mixtes de lycéens très talentueux en tenues élégantes, qui rajouta un spiritual, « O freedom »

Mais le concert a fait aussi une part remarquée aux Noëls anglais du programme Disney, puisque les maîtrisiens seront à Disneyland Paris le prochain week -end pour 4 concerts. Ils ont donc longuement travaillé sous la direction bienveillante et dynamique de Marie Noëlle Potot , et l’accompagnement souriant de son époux Matthieu au piano, pour être à la hauteur des prestations attendues dans ce parc mythique réputé pour la qualité de ses spectacles.

Nous avons donc entendu, outre « Christmas wishes », « Christmas style », « All I want » (Maria Carey), « It’s a wonderfull time ».