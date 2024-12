AVIS DE DECES - Monsieur Michel DUPARAY

VARENNES-LE-GRAND - SAINT-AMBREUIL - LAIVES - AROMAS - NANTON



Jean-Luc et Françoise DUPARAY,

Odile Duparay et Joël Coutron,

Chantal Duparay, Christian Duparay,

ses enfants et leurs conjoint(e)s ;

ses 10 petits-enfants et leurs conjoint(e)s ;

ses 7 arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michel DUPARAY

à l'aube de ses 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 13 décembre 2024, à 14h30, en l'église de

Varennes-le-Grand.

Ni fleurs, ni couronnes.

Selon le souhait de Michel, une urne à dons en faveur de « SOS Méditerranée » (association de sauvetage en mer des migrants naufragés) sera mise à votre disposition le jour des obsèques.

La famille rappelle à votre souvenir

Monique

son épouse, décédée le 23 octobre 2017.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.