Lysiane Roussey redonne vie aux livres anciens et aux livres de votre enfance

La reliure, la restauration de livres anciens et du début du siècle dernier, la dorure des titrages… n’ont plus de secrets pour Lysiane Roussey qui avec rigueur et une extrême précision redonne vie à ces ouvrages qui traversent le temps et dont il faut une analyse quasi-chirurgicale pour intervenir sur les matériaux utilisés en fonction des époques.

Cette adaptation est absolument nécessaire pour respecter à l’identique le savoir-faire de l’ancien, les procédés de reliure d’époque, la véritable identité d’origine de l’ouvrage ; des compétences que cette jurassienne d’origine a acquis grâce à un CAP reliure et pour la restauration, grâce à une formation de 4 ans à Tours auprès d’un grand spécialiste du livre ancien.

C’est alors qu’en 2018, elle crée un joli écrin pour accueillir son atelier (accueil uniquement sur Rendez-Vous) afin que les savoirs, les histoires et les souvenirs contenus dans chacun de ces livres perdurent.

Découvrez aussi ses créations : de jolis carnets de poche gravés à la main (or 22 carats) à offrir ou à s’offrir !

Lysiane Roussey : [email protected] , tél. 06 78 26 27 65

SBR