Les "vulnérabilités" disposeront bientôt d'une centre de recherche dédié en Bourgogne-Franche Comté

Ce projet novateur a été présenté à Dijon par Régis Aubry, professeur de médecine et président de l’IPVS, en présence de Marie-Guite Dufay.

Le projet est né d’un constat : si les Hommes vivent plus longtemps grâce aux progrès de la médecine, cela ne signifie pas que les patients n’ont pas de séquelles de la maladie et donc des vulnérabilités physiques, psychiques, sociales ou liées à leur environnement.



Mais pour savoir comment traiter les patients, il faut connaître leurs besoins et créer les moyens pour y répondre en proposant des formations aux praticiens désireux de développer une approche pluridisciplinaire. Ouvrir un observatoire pour la prévention des vulnérabilités en Bourgogne-Franche-Comté s’est donc imposé de fait. Objectif : récolter des données, engager des travaux de recherche et développer une clinique spécifique afin de considérer et traiter le patient dans sa globalité.



La Présidente de Région a souligné le travail déjà effectué : « Vous vous lancez dans une aventure immense, celle de comprendre, d’approcher, d’atténuer la souffrance que le traitement médical seul ne peut pas éradiquer ». Et Marie-Guite Dufay d’ajouter : « Avec cette démarche unique au monde, nous sommes au cœur d’une très grande avancée. Je suis heureuse et fière que la Région puisse vous accompagner ».



Environ 70 personnes étaient présentes à ce premier colloque, pour ce projet créé en lien avec l’Observatoire régional de la santé. La Région Bourgogne-Franche-Comté soutient l’Institut au titre de l’appel à projet Envergure.

Source Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté