Ecologistes de Bourgogne - « Stop aux coups portés à la République française ! Soutien aux députés du NFP harcelés et menacés ! »

Depuis quelques jours, à l’appel du président de la FNSEA – et grâce à la non-intervention des forces de l’ordre -, les militants et sympathisants de ce syndicat agricole murent les permanences des députés du NFP ayant renversé, par le vote d’une motion de censure, le gouvernement de Michel Barnier. Quand ils ne s’en prennent pas physiquement à eux, ainsi qu’ils l’ont fait en aspergeant de peinture bleue la député écologiste de Côte-d’Or, Catherine Hervieu.

Ces comportements, qui interviennent sur fond d’attaques et menaces – répétées – de ce syndicat à l’égard des agents publics (de l’OFB, de l’INRAe, de l’ANSES), ne sont pas admissibles dans un Etat de droit. Les députés du NFP, en votant la motion de censure qui a mis fin au gouvernement Barnier, ont usé d’un droit constitutionnel, prévu par notre norme fondamentale. Les agents qui se rendent sur les exploitations agricoles pour contrôler l’application des lois environnementales agissent au nom de l’Etat, qui les a habilités à le faire. Les agissements des agriculteurs de la FNSEA sont autant de coups portés à la République française.

Les Ecologistes de Bourgogne expriment leur soutien plein et entier à l’ensemble des députés du NFP victimes de ces actes séditieux.

Dominique Cornet

Secrétaire régional des Ecologistes de Bourgogne