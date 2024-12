AVIS DE DECES - Monsieur Marc MOREAU

CHAGNY - SAINT-RÉMY



Jacques et Nicole MOREAU, son frère et sa belle-sœur ;

Isabelle MOREAU,

Sophie MOREAU et Julien,

Céline MOREAU et Jérôme,

ses nièces et neveux ;

Camille et Maxime, Robin, Agathe, Alexis, Maxime,

ses petits-neveux ;

Clément, son arrière-petit-neveu,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc MOREAU

survenu le 9 décembre 2024

à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 16 décembre 2024 à 10 heures en l'église de Chagny.

Condoléances sur registre.

Fleurs naturelles uniquement.

Marc repose à la maison funéraire de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.