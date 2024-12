Pare-brise givré... attention à cette mauvaise habitude.. qui peut vous coûter 135 euros !

Parfois on se dit qu'en laissant tourner le moteur et en mettant le chauffage à fond, cela peut nous éviter quelques minutes d'effort physique à dégivrer. Sauf que beaucoup ne s'en doutent pas mais cette pratique est interdite par le Code de la route ! Et oui... elle est même punissable d'une amende de 135 euros comme le précise l’article R318-1 du Code de la route, "les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques."

Si dans la pratique, cette règle est rarement appliquée, de nombreuses municipalités font la chasse sur cette pratique, et n'hésitent pas à verbaliser le cas échéant.

Alors vous êtes prévenus, et puis sinon suivez les bons conseils pour dégivrer prodigués par nos amis de Renault, via ce lien.