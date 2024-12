David Le Dantec, entraineur de l’équipe de France de pétanque s’est confié à presse nationale et internationale après l’élimination en demi-finale des mondiaux

Il a répondu à une de nos questions et celles de nos confrères !

L’entraineur de l’équipe de France alors qu’ils visaient le titre mondial avec ses joueurs, explique que sa déception n’était rien par rapport au ressenti de ses quatre joueurs qui avaient dû mal à accepter cette défaite. Néanmoins, il était réaliste par rapport à la partie en expliquant que les malgaches avaient été supérieurs dans tous les domaines du jeu que ce soit au point ou au tir hormis peut-être la deuxième mène où son équipe était à l’initiative avec trois points par terre et malheureusement le coup du sort fait que sur le tir de Philippe Suchaud fait sortir le bouchon. Il expliquait que suite au jeu offensif des malgaches l’équipe de France a toujours été sur la défensive et que les quelques boules qu’il ne fallait absolument pas rater, ils les avaient ratés ! Qu’Il fallait aussi savoir accepter la supériorité de leurs adversaires qui n’ont absolument pas volé leur victoire !

David Le Dantec reconnaissait que si l’équipe de France était montée en puissance depuis le jeudi, la journée la plus importante restait la journée du dimanche, car c’est la journée du podium, que c’était la journée du titre et les premières journées sont simplement des étapes pour accéder aux demi-finales et à la finale qui reste le graal de la compétition! Ils allaient maintenant prendre le temps tous ensemble d’analyser cette contre-performance et essayer de comprendre ce qu’ils avaient raté et ce qui doit être amélioré et corrigé ! Il donnait aussi une petite précision les terrains expliquant :

« Après les terrains et il faut revenir là-dessus, je pense que les spectateurs ne s’en sont pas vraiment rendus compte mais ce sont des très beaux jeux mais très exigeants donc dès que l’on commençait à déjouer, on ne pouvait pas se rattraper et c’est un petit peu ce qui est arrivé à nos adversaires le jeudi et le vendredi. Par exemple il y avait la Tunisie que l’on avait rencontrée auparavant et que je n’avais pas trop reconnue et qui finalement ont terminé ½ finaliste des championnats du monde ! ».

Interpellé sur le changement de joueur (incompris du grand public) concernant Philippe Suchaud mis sur le banc alors que ce dernier était passé en tireur N°1 de l’équipe de France (avec 100% de réussite au tir) et Dylan en tireur N°2, il expliquait qu’ils en avaient parlé entre eux et que la stratégie était d’abord de faire un premier changement au sein de l’équipe en place et que s’il n’y avait toujours pas de résultats de faire rentrer celui sur le banc (Jean Feltain).Qu’ils avaient retenu l’option 1 : celle de forcer sur le point en essayant de retrouver une sorte de solidité en revenant sur leurs fondamentaux plutôt que l’option 2 c'est-à-dire de mettre Jean Feltain avec Philippe et Dylan. Il reconnaissait qu’il avait tenté des choses, que d’autres coachs auraient peut-être fait d’autres tentatives ou changements, mais qu’il assumait les siens !

En effet, Jean Feltain pour son premier championnat du monde avait vraiment justifié sa place et marqué des points pour l’avenir mais que pour lui, Jean était tout sauf une surprise. David le Dantec savait ce qu’il était capable de faire et tout le bien qu’il pensait de lui. Ce joueur a beaucoup évolué au fil des années et qu’on l’avait découvert dans un rôle différent lors des masters et que ce Jean là, avait tout à fait le profil joueur équipe de France Championnat du Monde ;Très très bien intégré dans l’équipe et c’est très certainement l’un des futurs piliers de cette équipe de France

Question Info-Chalon : Comment les joueurs et vous, avez vous ressenti cette ambiance dijonnaise ?

D.L.D : « L’ambiance était vraiment incroyable. Je pense d’abord que pour notre sport, on doit aller vers ce type d’ambiance parce que si on veut développer notre magnifique discipline, il faut ce type d’événement où l’on combine à la fois du sportif et du spectacle ! C’est vrai que pour les joueurs, c’est un peu nouveau ! Il y a trois semaines, ils jouaient un grand prix avec 150 à 200 spectateurs autour et là ils se retrouvent avec 3 500 à 4 000 personnes avec une ambiance de rêve, dans une grande compétition, dans une grande salle de spectacle avec énormément d’attente car c’est les Championnats du Monde. Il y a peut-être quelque chose à travailler pour le futur staff, travailler dans ce sens et voir comment on peut effectivement amener les joueurs à mieux appréhender ce type d’événement ! Non sérieusement, l’ambiance était extraordinaire mais c’est clair que cela peut aussi avoir un côté difficile même si le vendredi et samedi cela avait plutôt été à notre avantage mais ce dimanche on a senti que c’était un petit peu plus nos adversaires qui étaient motivés par cette ambiance. Si nous, on avait pu entamer et prendre la tête dans la partie, le public nous soutenant, on aurait peut-être vu autre chose. En tout cas félicitation au public, il a été parfait et très respectueux et je pense par rapport aux équipes adverses, on a un public extrêmement respectueux. J’ai beaucoup bourlingué dans le passé et je n’ai pas toujours vu ce type d’ambiance dans les championnats du monde et je pense notamment à un Championnat du Monde à Madagascar !».

J.P.B