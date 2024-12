Dimanche au Théâtre Piccolo : Ana Lua Caiano

Dimanche 15 décembre 2024 à 11h - Théâtre Piccolo

Elle expérimente la fusion du son traditionnel et contemporain.

Les compositions d'Ana Lua Caiano allient les traditions musicales rurales portugaises avec des voix superposées, synthétiseurs, rythmes insistants et enregistrements sur le terrain. Sa musique viscérale est teintée d’une riche mosaïque d'influences qui comprend le chant de groupe traditionnel, la musique concrète, les auteurs-compositeurs de la période révolutionnaire des années 70 au Portugal et les icônes de l’électronique comme Björk et Laurie Anderson.

Issu du fertile underground musical de Lisbonne, la musique de Caiano - et sa réception internationale - progressent rapidement. Ses récentes performances saluées à Eurosonic et Transmusicales (où elle a enregistré une session KEXP) en témoignent.

Post Scriptum de Marion Schrotzenberger, directrice artisque du Grand 8 :

"Entre sa baguette, ses percussions, son souffle et sa voix qu'elle sample et traficote, on est époustouflé de talent. Ana Lua Caiano s'approprie la mémoire musicale de son Portugal natal avec une fougue vertigineuse, on en reste littéralement bouche bée."

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/ana-lua-caiano

Texte et visuel : Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Tiago Nuno