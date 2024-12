AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse SARRE née DOUSSOT

GERGY - BEAUNE



Franck et Virginie, son fils

et sa belle-fille ;

Clément, Léo, ses petits-fils ;

André, Jean-Pierre, Michel,

ses frères et leur épouse ;

Michel, Georges, Nicole, ses beaux-frères et belle-sœur ;

ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse SARRE

née DOUSSOT

survenu le 12 décembre 2024,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques auront lieu mercredi 18 décembre 2024, à 10 heures, en la salle omniculte Guillon, 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques.

Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire Guillon à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.