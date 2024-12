ELAN CHALON - Une semaine magistrale pour Chalon

L'Elan Chalon a coché toutes les cases cette semaine. Une semaine qui devrait rester dans les annales du club. La première des bonnes nouvelles aura été celle de la validation de la victoire contre l'ASVEL, qui avait déposé un recours après sa défaite à Chalon après 4 prolongations. Le recrutement du nouveau coach Elric Delord et le départ de Savo Vucevic auront été visiblement un électrochoc salutaire pour les Rouge et Blanc, encaissant leur deuxième victoire consécutive, et pas des moindres. Une première depuis 2017 dans un derby bourguignon, systématiquement en faveur des Dijonnais.

Prochaine rencontre le 22 décembre au Colisée contre Gravelines.

3e bonne nouvelle chalonnaise, c'est la victoire contre Hyères-Toulon, de l'équipe handisbasket coachée par Sandra Cléaux. Une victoire arrachée 65 à 62 dans ce déplacement majeur du championnat, permettant à l'Elan Chalon de s'installer à la deuxième place du championnat derrière Le Puy en Velay, avant la trêve des confiseurs. Reprise du championnat pour le basket fauteuil, le 25 janvier.

Photo infos-Dijon

Laurent Guillaumé