Succès du concert du Brass Band

Une nouvelle fois l’Auditorium affichait complet. Le photoreportage info-chalon .com !

Samedi 14 décembre 2024, à 17 heures, les musiciens du Brass Band du Grand Chalon, sous la direction d’Éric Villevière, avaient convié à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, le public chalonnais et grand chalonnais pour un concert de Noël dédié aux compositeurs Pierre-Antoine Savoyat et Guy Pruvost. « Il faut savoir qu’assister à un concert d'un Brass-Band est une expérience inoubliable ou l’on est transporté par la puissance autant que par la douceur des cuivres, les dynamiques expressives et l'ambiance pleine d’intensité qui règne sur scène ! ».

Grâce aux amateurs confirmés, grands élèves ou enseignants du Conservatoire, ce concert d’une durée de 1 heures affichait complet et a reçu un accueil très enthousiaste du public.

Après la présentation de la soirée effectuée par Maxime Gilbert, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon,

L’orchestre du Brass band commençait la soirée sous la direction de Juliette Tricot (en école de direction d’orchestre à Dijon) et interprétait la pièce ‘Patchwork’ de Guy Pruvost

S’en suivait sous la direction d’Éric Villevière la pièce ‘Sinfonietta n°3, Héritage’ de Pierre-Antoine Savoyat

Puis toujours sous la direction d’Éric Villevière par une création de Pierre-Antoine Savoyat ‘Four dances from the 21st century’.

Après changement de décor musical avec la création de Guy Pruvost et la pièce ‘Le Brass-Band fait son cinéma’ sous la baguette d’Éric Villevière.

Cette soirée se clôturait par de nombreuses ovations adressées aux acteurs de cette soirée très réussie qui l’avaient bien mérité.

Pour terminer la soirée l’orchestre sous la direction de son Chef d’Orchestre interprétait pour le public, un arrangement musical de Philippe Merlin.

Musiciens sous la direction d’Éric Villevière pour le concert : Cornet : Armelle Dumurgier, Loïc Emorine, Hugo Gromaire, Axel Janet, soline Landrot, Serge Masson Philippe Merlin (prof), Antoine Mollon, Leïla Picart (prof), François rolland, Octave Saulnier et Jean-Marc Souillol, Cornet Mib : Sylvain Piffaut, Eva Simonet et Emilien Stadler. Bugle : Emilien Stalder Saxhorns Altos : Guy Chaumont, Louis Pelletier et Jean-Louis Peubey, Euphoniums / Saxhorns Barytons : Patricia Labonde et Jean-Pierre Letourneau, Christophe Gicquel et Gabriel Thiant.. Trombones : Valère Beaudoin, Simon Têtu, Mariane Bourgeoisat et Camille Gicquel, Tubas : Jean-François Pelletier, Basile Lasmartres - Brun et Pierre Philibert. Percussions : Betty Berly, Benjamin Deschamps, Apolline Martins et Olivier Mollon.

Clin d’œil aux acteurs de la soirée : Éric Villevière, Guy Pruvost, Pierre-Antoine Savoyat et Juliette Tricot

J.P.B