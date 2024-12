AVIS DE DECES - Madame Jacqueline NAIGEON née CHASSIN

CHAMPFORGEUIL



Jean-Paul NAIGEON, son époux ;

Florent et Louise, Aurélie et Vladimir, ses enfants ;

Adrien, Romain, Lucie et Camille, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline NAIGEON

née CHASSIN

survenu le vendredi 13 décembre 2024, à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le mardi 17 décembre 2024 a 15h30, en l'église de Chagny 71150.

Ni fleurs, Ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.