AVIS DE DECES - Madame Filomène COTO

MERCUREY - FONTAINES - RULLY



Rosa et Stéphane,

Mario,

Béatrice et Christian,

Jean,

Fernande et Dominique,

Hélène, ses enfants ;

Laura, Camille, Clément, Mathieu, Constance, Marjorie, Chloé, Timothé, Théo, Andréa, Nathan, Lola, ses petits-enfants ;

ses 8 arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Filomène COTO

survenu le 16 décembre 2024,

à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 décembre 2024 à 14h30 en l'église Saint-Symphorien de Touches.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Manuel

son époux, décédé en 2021.

Fleurs naturelles ou dons au profit de la recherche contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.