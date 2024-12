AVIS DE DECES - Monsieur Michel LÉGLISE

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Christine Péquignot,

sa compagne ;

Damien et Virginie Léglise,

ses enfants ;

Victor et Enola, Flora,

ses petits-enfants ;

Maxime et Charlotte Péguignot et leurs enfants,

Constance, Adam, Eléa ;

Maïtena, Xan,

ses petits-enfants de cœur ;

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michel LÉGLISE

" Conseiller en Gestion de Patrimoine du Crédit Agricole "

survenu le 16 décembre 2024,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 20 décembre,

à 10h30, en l'église de Chatenoy-le-Royal.

Vous pourrez rendre visite à Michel au centre funéraire du Chalonnais , 115 avenue Boucicaut à partir de ce mercredi 18 décembre.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD " Les Amaltides" pour ses bons soins ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.