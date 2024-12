AVIS DE DECES - Monsieur Jacques MICHALCZAK

DRACY-LE-FORT - DIJON - FOUR (38)



Madame Pascale MICHALCZAK,

son épouse ;

Johann et Colette,

son fils et sa belle-fille ;

Olga et Augustine,

ses petites-filles ;

Noël, son frère,

Patricia et Perrine ;

Suzanne, sa belle-mère ;

et l'ensemble de la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques MICHALCZAK

survenu le 11 décembre 2024,

à l'âge de 83 ans.

La cérémonie civile aura lieu vendredi 20 décembre 2024,

à 10h30, en l'espace funéraire Guillon, 19, avenue Monnot,

à Chalon-sur-Saône.

Une collecte sera effectuée au profit de la fondation maladies rares.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.