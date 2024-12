L’OMS de Châtenoy le Royal entérine les modifications de ses statuts en assemblée extraordinaire avant de faire son Assemblée ordinaire 2024.

Si ces deux AG se sont succédées, leur but était bien différent mais nécessaire pour la suite de l’Office Municipal des Sports Châtenoyen.

En effet les membres des associations statuant à l’OMS s’étaient réunis vendredi 13 décembre pour entériner en Assemblée extraordinaire les modifications apportées aux statuts.

Daniel Rebillard président de l’OMS a ouvert la séance en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal, d’Henri Lombard adjoint aux sports et Pascale Lepers adjointe. On pouvait noter la présence dans l’assemblée de l’ancien président de l’OMS Jean-Marc De Micheli.

Daniel Rebillard a passé la parole à Christian Cuénot président du comité départemental des OMS et rapporteur de la commission de travail sur ces statuts.

Christian Cuénot a rappelé que depuis mars 2023, ils travaillaient sur les modifications et amélioration des statuts. Après un temps de réflexion envoi et présentation du dossier à "Asso71", service aux associations, qui accueille, écoute, oriente et accompagne les dirigeants et bénévoles associatifs dans leurs démarches administratives et toute autre question. Il s’en est suivi des reprises, des modifications ont été apportées. Une dernière mouture a été présentée en novembre 2023, réactualisée le 24 octobre 2024.

Quelques grandes lignes des modifications : Notion de 4 années pour le bureau et les élus actifs.

1er point : les gens s’engagent pour un minimum de 4 ans avec, au terme de ces 4 ans, la réélection du bureau.

2ème point : intégré dans les statuts la notion de soutien, d’encouragement à l’éducation physique et y joindre le handisport.

Faire les démarches auprès des associations sportives pour les faire adhérer à l’OMS…

Les modifications ont été entérinées à l’unanimité des voix.

Les membres présents ont ensuite enchainé avec l’Assemblée générale ordinaire.

Début de séance classique avec l’approbation du compte-rendu de l’année 2023 et prise de parole par Daniel Rebillard président. Il s’est adressé aux élus, à Christian Cuénot président du comité départemental des OMS, aux présidents ou représentants des associations pour les remercier de leur présence. Il a remercié les membres de l’OMS pour leur contribution au bon fonctionnement de celle-ci ainsi que tous ceux qui ont organisé le forum des associations. Il n’a pas oublié de remercier la municipalité pour l’aide financière et les services techniques pour l’aide matériel pour le forum.

Le président : « Lors de la dernière AG, je vous avais indiqué que nous réfléchissions à l’organisation d’une manifestation inter-association qui remplacerait le concours de pétanque qui n’intéressait plus grand nombre. Christian Cuénot et Pascal Legoux vous feront une présentation du projet… » « cette année, nous avons édité la plaquette 2024-2026. Merci à toutes les personnes qui ont participé à sa création, merci à tous les partenaires anciens et nouveaux, merci également à Pierre Patenet pour la création de la couverture. Je pense que le forum et la soirée des trophées a été un bon cru… avec la présence de Franck Raviot… »

Un peu plus de 3000 plaquettes ont été distribuées dans les boites aux lettres des châtenoyens par les membres des associations.

Il a conclu avec le CMS qui a maintenu son nombre de visites médicales par rapport à 2023.

Michel Perrin, trésorier, a présenté les comptes, la trésorerie de l’OMS est saine ce qui a été confirmé par le vérificateur aux comptes. Le trésorier a ensuite présenté le prévisionnel pour 2025.

Marie-Françoise Rebillard a donné quelques chiffres sur le CMS avec un nombre de visites stables, précisant aux membres des associations présents que le CMS est toujours disponible pour les visites médicales des adhérents.

Comme évoqué par le président, Christian Cuénot et Pascal Legoux ont présenté le projet :

Une rencontre avec en premier un esprit convivial comme autrefois pour attirer les enfants des associations et les parents.

« Nous avons imaginé une sorte de petite marche où le parcours passerait par les locaux ou lieux des associations pour finir à l’OMS avec différentes animations préparées par les membres des associations situées sur le trajet. Ce projet est en gestation mais pourrait se concrétiser rapidement afin de prévoir cette rencontre éventuellement début juillet 2025. » ont détaillé les deux porteurs du projet.

Affaire à suivre.

Le temps était venu de passer à l’élection des membres du CA : pas de changement sauf les vérificateurs aux comptes avec l’entrée de deux nouveaux Bernard Agius et Cécile Le Floch qui ont rejoint Jean Pavéglio.

Dans les changements, il faut noter le remplacement de Jean-Claude Reynaud du club de rugby par Anthony Vassard.

La parole a ensuite été donnée aux élus :

Henri Lombard : « Je suis au milieu de vous tout le temps et je constate le travail fait par l’OMS, la revue distribuées dans toutes les boites aux lettres, le forum, la remise des trophées… Félicitations à vous tous »

Vincent Bergeret : « Merci pour votre invitation, Vous êtes là pour faire vivre les associations, on l’a encore vu pour la remise des trophées relevée par la présence de Franck Raviot. Bravo à tous… »

Les discussions se sont poursuivies autour d’une table pendant le moment convivial offert par l’OMS.

C.Cléaux