Vague de froid : les bons gestes pour protéger vos installations d’eau avant les fêtes

Installé à l’extérieur de la maison ou dans une pièce non chauffée, le compteur d’eau est sensible au gel. Il peut casser sous la pression de l’eau qui augmente de volume en gelant. Les compteurs sont la propriété du distributeur d'eau, il incombe en revanche à l’usager d'en assurer la bonne protection. SUEZ recommande quelques gestes simples pour entretenir les compteurs et les installations d’eau et mobilise pleinement ses équipes sur le terrain afin de limiter la durée de potentielles coupures d’eau lors des réparations.

Comment protéger un compteur d’eau ?

Pour éviter des désagréments (casse de canalisations, fuites, coupures d’eau…), SUEZ recommande de vérifier et de protéger son compteur en le calfeutrant avec des plaques de polystyrène. Des protections adaptées sont également vendues dans les magasins de bricolage. Autre solution : remplir un sac avec des chips de polystyrène et le poser sur le compteur. Il faut éviter les matériaux absorbant l’humidité comme la laine de verre et le papier, mais aussi les matériaux organiques comme la paille ou les feuilles qui risqueraient de geler le compteur.

Comment protéger les canalisations ?

Il est recommandé d’entourer tous les tuyaux extérieurs ou dans les pièces non chauffées d'une gaine isolante ou de polystyrène, ainsi que ceux situés à l'entrée et à la sortie du compteur. La laine de verre, le papier ou la paille sont à proscrire.

Que faire en cas de compteur d’eau gelé ?

Pour tout compteur gelé, il faut en premier lieu couper l’eau afin d’éviter toute inondation au moment d’un dégel. L’utilisation d’une source de chaleur, un sèche-cheveux par exemple, permettra de débloquer la canalisation gelée. Il ne faut, en revanche, jamais utiliser de flamme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :toutsurmoneau.fr

Pour toute question, le service clients SUEZ est disponible, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h, au 09 77 408 408 (appel non surtaxé).

Que se passe-t-il en cas de casse sur le réseau ?

Une casse est une brèche dans une canalisation générant une fuite d’eau visible ou non. Avec en moyenne 2 500 interventions par an en Bourgogne-Franche-Comté, les casses font pleinement partie du quotidien des équipes SUEZ. Si la grande majorité des interventions dure de 4 à 6 heures, certains facteurs influent sur la durée de réparation comme la profondeur, le diamètre de la canalisation, la localisation de la casse, les démarches administratives à réaliser au préalable, la sécurisation de la zone de travaux… Malgré ces aléas, nos équipes mettent tout en œuvre pour réparer les fuites le plus rapidement possible en fonction de leur degré de criticité et du contexte.