Rugby Givry Cheilly : une victoire tant attendue avant la trêve !

Le 1er décembre dernier, le RGC a encore essuyé une défaite à domicile à Cheilly contre le RC du Pays Maichois, défaite 32 à 34.

Malgré une bonne entame de match de l’équipe (avec un score de 14 à 3 en 10 minutes) l'équipe a payé son jeu « perso » :

« Tout le monde voulait marquer son essai... Donc après deux essais faciles pour Maîche, essais qu'on aurait pu éviter mais on n’a pas voulu défendre et se coucher sur le ballon, Maîche a enchaîné les actions et nous prenons encore trois essais. Les adversaires ont mérité la victoire, ils avaient beaucoup plus envie que nous. Il faut faire le dos rond en attendant le retour des blessés. Le rugby est un sport collectif... » a confié Jonathan Guénard à Info Chalon.



Une semaine plus tard, le 08/12, les hommes du RGC ont reçu le RC Auxonnais au stade de Givry.

L’occasion pour eux d’oublier rapidement le match précédent.

Et les mots de leur entraineur ainsi que leur travail tout au long de la semaine à l’entraînement ont payé puisque c’est une victoire qui est venue clore cette année 2024 avec un score de 34 à 20.

« On va pas se mentir, après nos trois défaites consécutives, on est arrivés sur le terrain avec beaucoup de pression, il fallait réagir » a raconté le coach du RGC.

Malgré une infirmerie pleine à craquer, le RGC a su rebondir et bien construire son jeu pour décrocher cette victoire tant attendue et méritée.

Celle-ci a redonné le sourire à l’équipe et était d’autant plus importante puisqu’elle signait le dernier match d’un joueur et dirigeant emblématique du club : Nicolas Michon.

À 29 ans, le rugbyman raccroche les crampons après une bonne vingtaine d’années sur les terrains.

Maintenant, place à la trêve hivernale : la reprise des entraînements est prévue en janvier et le prochain match aura lieu le 02/02/2025 avec un déplacement à Censeau (dans le 39).

Amandine CERRONE.

Crédit photos : Graziella Collin