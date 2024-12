Festival des pinceaux : encore une belle exposition pour les élèves de Michel Tavernier ce week-end à Chatenoy-en-Bresse

Ce samedi 14 et dimanche 15 décembre, l’association du « Festival des Pinceaux » de Chatenoy-en-Bresse organisait, comme à l’accoutumée l’exposition de leurs travaux de peintures.

Au total, ce sont une vingtaine d’élèves qui ont eu l’occasion de présenter leurs oeuvres au public ce week-end.

Une initiative saluée par Madame le Maire, Joëlle Schwob ainsi qu’Elisabeth Roblot, conseillère départementale, à l’occasion du vernissage ce samedi en fin de matinée.

Cette école de peinture perdure depuis plus de 20 ans : elle permet aux élèves adultes de s’adonner à leur passion commune, les lundis et les jeudis, sans contraintes particulières, avec aucun modèle imposé ou très rarement, tout cela sous l’œil aiguisé et bienveillant de leur professeur : Michel Tavernier.

Au total, ce sont plus de 80 personnes qui ont passé la porte de la salle des fêtes ce week-end pour admirer le travail créatif des chatenoyens.

Une institution chatenoyenne faite pour durer !



Amandine Cerrone.