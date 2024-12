La Croix-Rouge aide les sinistrés de Mayotte, soutenez la Croix-Rouge par un don

Ce samedi 14 décembre, l’archipel de Mayotte a été dévasté par le cyclone tropical Chido. Le département n’avait pas été confronté à un phénomène d’une telle intensité (vents à plus de 220 km/heure) depuis 90 ans. Le bilan fait état de dizaines de morts, de centaines de disparus et de milliers de sans-abri. Les dommages sont énormes. Dès la fin de la tempête, les équipes de la Croix-Rouge se sont mobilisées pour faire face aux conséquences du passage de Chido.

Dans le cadre du plan PIROI (Plate-forme d’Intervention Régionale pour l’Océan Indien), mis en place depuis plusieurs années, la Croix-Rouge est présente à Mayotte. Une Maison Croix-Rouge, forte de 150 salariés et de 300 bénévoles, a été inaugurée il y a 2 ans. Ajoutons qu’une base logistique existe sur place avec 30 tonnes de matériel prédisposé.

Une aide en quatre points

La Croix-Rouge participe à la cellule interministérielle de crise, immédiatement ouverte. Son action repose sur la mise à l’abri (hébergement d’urgence), la distribution d’eau et de nourriture (traitement de l’eau, assainissement), la santé (soins aux victimes, vaccinations) et le rétablissement des liens familiaux.

Viendra ensuite la partie la plus longue dans le temps, la phase de reconstruction, en donnant à chacun les clés de son nouveau départ dans la société.

Comment faire un don ?

Comment aider la Croix-Rouge à aider les Mahorais ? Surtout pas par des dons en nature. Ceux-ci sont proscrits, car il n’y a aucune possibilité d’acheminement dans l’urgence.

En revanche vous pouvez faire un don par internet en cliquant sur https://donner.croix-rouge.fr/urgence-mayotte/ ou par chèque à l’ordre de Croix-Rouge française-Urgence Mayotte, adressé soit à Croix-Rouge française-Urgence Mayotte 75678 Paris Cedex 14, soit à Croix-Rouge française 13 rue Claude Perry 71100 Chalon-sur-Saône ou dans l’une des dix autres unités locales en Saône-et-Loire.

A noter que la Ville de Chalon a fait un don de 10 000 €, celle de Dijon 50 000 € et celle de Saint-Rémy 1 000 €.

Signalons enfin qu’une urne pour recueillir des dons est installée dans le hall de la mairie de Chalon, aux heures d’ouverture à savoir du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 17 heures.

Nos compatriotes Mahorais et Mahoraises comptent sur vous.

G.H.T.