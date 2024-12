Pour noël, venez vous faire plaisir au magasin ‘Place des Sneakers’,

Le magasin qui chausse et habille toute la famille !

NB, Vans, Moea, Olow, Kulte, Faguo, Schmoove, HUF, Nudie Jeans, Rains et bien d’autres ... autant de marques qui vous attendent dans cet espace dédié à la basket tendance et aux vêtements sport chic, pour petits et grands... Bienvenue dans la Place !

La boutique branchée Place des Sneakers, située 17 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône reste un lieu incontournable pour habiller les jeunes hommes et jeunes femmes avec des articles mode.

Le magasin place des Sneakers est ouvert du mardi au samedi, de 10h00 a 12h30 et de 14h00 à 19h00 ... et ouverture non-stop le samedi. Tél 03 85 47 83 95

Attention: le magasin sera ouvert tous les jours de Décembre ...