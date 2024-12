L’affaire fait grand bruit depuis 48 heures. Le journal d’investigation Les Jours vient de rendre publique une enquête visant 15 élus du RN, membres d’un groupe Facebook appelant à la haine raciale, allant même jusqu’à des menaces de meurtres.

Il est absolument choquant et intolérable de voir la photographie d’un élu de la République, écharpe tricolore en bandoulière, associée à des publications telles que « « Les chasseurs aiment tuer ? Qu'ils aillent faire des battues dans les cités ! » ou encore « Je te vois dans la rue avec le niqab, je te bute, toi et toute ta famille. ». Aurélien Dutremble et Arnaud Sanvert, tous deux députés de la Saône-de-Loire, ont été membres de ce groupe honteux jusqu’aux révélations de l’enquête. Et dans le cas d’Arnaud Sanvert, depuis plusieurs années.

Une plainte pour manquement à leurs obligations a été déposée contre les deux élus ainsi que les 13 autres. Devant un flux de propos pénalement répréhensibles, l’article 40 du Code de procédure pénale impose à un représentant public de signaler immédiatement au procureur de la République tout crime ou délit dont il aurait connaissance. Aurélien Dutremble et Arnaud Sanvert n’ont pas signalé à la justice les commentaires illégaux publiés dans ce groupe sur Facebook. Conformément à la loi, le racisme constitue un délit, et non une opinion. Fermer les yeux sur ces publications sordides, c’est aussi cautionner des propos d’une extrême gravité, contraires aux valeurs de la République.

Aujourd’hui, les deux élus se défendent de tout cautionnement. Allons bon !

Aurélien Dutremble plaide l’erreur d’inscription sur ledit groupe alors que celle-ci est conditionnée à un questionnaire inquisiteur des administrateurs, requérant de préciser ses appartenances, ses motivations etc., alors qu’il a publié une pétition de soutien à Marine Le Pen, alors que ce groupe déplorable était associé à sa page officielle de parlementaire ! Quant à Arnaud Sanvert, très actif sur la page depuis plusieurs années, il n’aurait pas vu les publications et les commentaires constituant des délits.



Derrière la respectabilité de façade, c’est toujours l’hostilité et la violence qui dominent dans les rangs du RN, même si Jordan Bardela et Marine Le Pen ont promis de mettre à l’écart les « brebis galeuses ». Pourtant, preuve en est que les brebis égarées peuvent se révéler être de redoutables prédateurs sur les réseaux sociaux.

La haine est utilisée systématiquement comme un outil de destruction de l’autre (l’étranger, le journaliste, l’écolo…), et parce qu’elle vise à la destruction, elle met en danger la cohésion sociale et l’autorité de l’État. Que les imposteurs du RN (et de toute la galaxie de l’extrême droite) gardent leurs leçons sur la sécurité, dès lors qu’ils sont les premiers à soutenir et à passer sous silence des propos séditieux.

Nous exigeons, la démission d’Arnaud Sanvert et Aurélien Dutremble, assortie de sanctions ainsi qu’une mobilisation des pouvoirs publics locaux. Face à ces atteintes graves à la loi, notre responsabilité collective est de stopper toute forme d’action qui contribue à la mascarade de la soi-disant normalisation de l’extrême-droite RN, qui demeure un parti de discorde et haine, un parti infréquentable.

Pour un avenir solidaire

Un collectif citoyen composé d’associations, de syndicats et partis politiques en Chalonnais