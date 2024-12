12e Journée de Fédérale 2, RTC 27 Meaux 3 : les chalonnais victorieux des meldois avec le bonus offensif en plus

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, 22 décembre 2024 à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 12e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Meaux qui occupe la 10ème place du classement général avec 22 points, suite à 4 matchs gagnés, 0 nul et 7 défaites lors de ce début de saison.

Une équipe qui alterne le bon et le moins bon si on analyse leurs 4 derniers résultats : Défaite dimanche dernier au SCUF 14/21, victoire à la maison contre Bourges 23 à 21, victoire à l’extérieur à Pontarlier 38 à 14 et une sévère correction à la maison par Lons-le-Saunier 15 à 40. Une équipe qui venait donc à Chalon pour glaner des points et rester dans le milieu du classement.

Côté chalonnais, 7ème avec 30 points (6 matchs gagnés, 1 nul et 4 défaites) on a bien réagi après la défaite à domicile contre le P.U.C 1er du groupe 25 à 33 pour enclencher la machine à point et obtenir une brillante victoire à Antony Métro (2ème du classement général) 20 à 23 , il y a quinze jours et récidiver dimanche dernier par une belle victoire sur Ris Orangis (5ème du championnat) 14 à 12! Ils devaient donc, ce dimanche, une nouvelle fois potentialiser ces deux résultats pour accéder à une trêve tranquille au chaud! C’est ce qu’ils ont fait !

Le résumé de la rencontre et la fiche technique de la rencontre

Terrain : Boueux Condition atmosphérique : temps humide

Vent : Léger Affluence : 500 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Meaux: Goure (entraineur) et Gleizes (Assistant)

Très bon arbitrage de Doriane Constanty

Superviseur du Match : Stéphane Crapoix

Délégué du match : Lionel Humblot

Carton jaune pour Chalon : Colin (41’) pour antijeu, Ferrare (48’) pour antijeu,

Carton blanc pour Chalon : Goyaux (59’) pour échanges de banalités

Carton blanc pour Meaux: Vernez (59’) pour échanges de banalités et Vernez (63’) pour antijeu.

Rentrées Chalon-sur-Saône : Futin et Martin (47’), Bourgeois (50’), Goyaux (60’), Fournier et Takouachet (63’), Bourgeois (71’)

Rentrées Meaux: Taillieu (50’), Pabeau (56’), Goure et Bernini (63’), Espinasse (65’) Kaloga ( 71’), Geneste (76’)

Physionomie 1ère mi-temps : Si les tangos pouvaient se méfier de cette équipe visiteuse de la Seine et Marne, ils avaient bien raison ! Une équipe accrocheuse en 1ère mi-temps qui a fait jeu égal avec les chalonnais.

Le match débute à 15 heures 15

C’est un match tambour battant qui commence avec une pression chalonnaise sur les meldusiens mais qui buttent quand ils arrivent aux 22 mètres visiteurs. Il faudra la vista de l’arrière Paquelet pour servir d’un petit coup de pied en coin Lafay qui ne se fait pas prier pour enrhumer son adversaire d’une feinte de corps et aplatir le cuir dans le camp meldois. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 7 Meaux 0, 13’). A partir de cet instant les chalonnais reculent et on assiste à une domination des joueurs visiteurs qui seront récompensé d’une pénalité pour un ballon chalonnais gardé au sol, pénalité sifflée à 40 mètres qui sera ramenée à 32 mètres suite à des contestations légèrement côté gauche des poteaux chalonnais et transformée par Bourtoules (Chalon 10 Meaux 3, 13’). Chalon qui est poussé dans ses retranchements et se dégage à chaque fois par les coups de pied judicieux de Paquelet. Les tangos se mettent à la faute une nouvelle fois suite à un antijeu et verra la pénalité de Bourtoules passer à côté des poteaux chalonnais (41’). La mi-temps sera lors sifflée sur le score de 10 à 3 en faveur des chalonnais.

Physionomie deuxième mi-temps : C’est une mi-temps à deux vitesses pour les chalonnais : La première où ils seront dominés de la tête et des épaules par les meldusiens qui ne trouveront pas la faille pour marquer un essai dans la défense héroïque des chalonnais et une autre où les chalonnais vont dominer leur sujet pour aller chercher une belle victoire. Une chose est sûre, c’est que les chalonnais même dans la difficulté n’ont jamais plié ni abdiqué mais se sont retroussés les manches pour obtenir une brillante victoire.

2ème mi-temps

Les chalonnais sont privés de ballons et prennent 5 pénalités dans leur camp en 9 minutes. Les visiteurs trop gourmands de voir qu’ils sont en supériorité numérique choisissent à chaque fois des pénal-touches plutôt que des pénalités. 20 minutes de domination qui deviennent un véritable calvaire pour les supporters chalonnais qui se demandent combien de temps les tangos résisteront aux assauts visiteurs. 21’ minutes viennent de passer quand sur la seule incursion chalonnaise les visiteurs se font sanctionner pour une position de hors-jeu à 35 mètres face aux poteaux, pénalité qui sera transformée par Paquelet (Chalon 10 Meaux 3, 61’). Suite à un antijeu visiteur, une pénalité sera sifflée en faveur des chalonnais et transformée par Paquelet (Chalon 13 Meaux 3, 63’). Une pénalité qui va libérer les chalonnais qui se lancent à l’attaque et suite à une pénétration dans la défense meldoise du feu follet chalonnais Denet, ce dernier sert idéalement Fournier qui aplatit en coin. Essai qui sera transformé par Paquelet, (Chalon 20 Meaux 3, 70’). Dès lors on arrête plus les chalonnais qui se ruent sur le camp adverse et Goyaux qui vient de rentrer sur le terrain après un carton blanc à la rage en lui, servi par son demi-centre, il prend le ballon et enfonce la défense adverse pour aplatir le cuir dans l’embut des visiteurs. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 27 Meaux 3, 79’). Les 7 minutes d’arrêt de jeu de l’arbitre ne changeront pas la donne avec une belle victoire chalonnaise qui empoche en plus le bonus offensif.

Analyse journalistique on a aimé côté chalonnais : C’est un match maitrisé en défense par toute l’équipe chalonnaise qui a su résister aux assauts des visiteurs mais trois joueurs méritent tout de même une mention particulière : Denet qui a de multiples reprises, a fait la différence en pénétrant les lignes ennemies, Goyaux pour son efficacité et sa puissance et Paquelet pour sa vista, son placement, son jeu au pied et son altruisme.

Côté Meaux : On a aimé la puissance de Petiphar et Niemann, et les incursions dans le camp chalonnais par les ailiers Gillet et Duval

L’équipe B de Chalon, quant à elle, a perdu contre la réserve de Meaux sur le score de 24 à 10.

