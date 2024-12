AVIS DE DECES - Monsieur Louis PETIT

SAINT-LOUP-DE-VARENNES - LANS



Yvette, son épouse ;

Rémi et Nelly, Bernadette et Patrick, Laurent, ses enfants,

sa belle-fille et son gendre ;

Gabriel, Julie et Emilie,

ses petits-enfants,

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis PETIT

survenu le 20 décembre 2024,

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 27 décembre 2024, à 11 heures, en l'église de Saint Loup de Varennes.