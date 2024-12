Reconnaissance de la municipalité aux auxiliaires de vie pour leur investissement auprès des personnes âgées.

Monsieur le Maire, Vincent Bergeret, président de droit du CCAS, a réuni en cette période de fêtes de fin d’année toutes les personnes qui, du 1er janvier au 31 décembre, sont présentes pour apporter du réconfort et des moments de partage auprès des personnes âgées. Il faut le rappeler : les auxiliaires de vie sont les salariés des personnes aidées et ne sont pas des employées de la commune.

En présence d’élus, des responsables des services du CCAS, Monsieur le maire s’est adressé à l’ensemble des auxiliaires de vie : « … Vous êtes toujours présentes pour leur apporter un grand réconfort, soyez-en remerciées, vous qui intervenez chaque jour toute l’année. La grande majorité des personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile.

Le service d’auxiliaires de vie compte 21 salariés et 69 employeurs. Le nombre d’heures dispensées du 1er janvier au 31 octobre 2024 s’élève à 12931.

La téléalarme en partenariat avec la société Vitaris compte au 31 octobre 2024, 54 abonnés.

Le portage des repas en partenariat avec la société LRD compte à la même date : 59 clients dont 18 nouvelles inscriptions… »

Les travailleurs sociaux du CCAS ont un rôle majeur dans le maintien à domicile des séniors avec un accompagnement pour différentes démarches en lien avec les partenaires extérieurs.

Pour un maintien en bonne condition physique, des ateliers d’activité physique adapté (APA) pour les plus de 60 ans sont très appréciés et ont beaucoup de succès. Gym douce, atelier mobilité et randonnées à raison de 3 séances par semaine permettent de garder de la mobilité, de faire du renforcement musculaire tout en faisant de la prévention des chutes. Tous ces ateliers sont aussi pour les séniors des moments de rencontres conviviales pour garder du lien social. On peut souligner qu’une cinquantaine de personnes a participé à la journée destinée aux séniors, organisée durant la semaine de la mobilité.

Une fois n’est pas coutume mais parfois le hasard fait bien les choses : En partenariat avec "l’Association du jour et de la nuit", un des employeurs a été sélectionné pour participer au tournage d’un documentaire sur les aides apportées au domicile. Deux des auxiliaires de vie sur la commune apparaissent dans le film. Vincent Bergeret leur a adressé quelques mots : « Bravo à vous pour ce très beau projet que nous vous invitons à découvrir lundi 17 mars à la salle des fêtes de Châtenoy. »

A l’issue de ce discours, monsieur le maire a remis un cadeau sous forme de bon d’achat à chacune des personnes du service maintien à domicile. Elles ont eu aussi un stylo gravé à leur prénom.

Pour terminer cette cérémonie, il a invité tout le monde à prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux