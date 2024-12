Les jeunes de l’école de Rugby du CRC de Châtenoy le Royal ont remis les jouets de leur collecte au Secours Populaire ce samedi 21 décembre 2024.

Cette année l’école de Rugby a décidé et choisi d’aider le Secours Populaire en réalisant une collecte de jouets au sein du club.

Tout a débuté en 2023 avec une première action au bénéfice de l’association Ailes aident.

Cette année, les deux lutins du CRC école de rugby Candice et Eugénie ont voulu aller encore plus loin dans l’action sociale en direction des enfants.

Elles ont imaginé un bon moyen d’aider le père Noël à récolter des jouets qui pourront être redistribués aux enfants qui n’ont pas la possibilité d’en avoir. Il fallait bien trouver la bonne idée qui sensibiliserait tout le monde et c’est à travers cette lettre ci-dessous que le Père Noël s’est adressé aux enfants du club et aux parents.

Non seulement l’idée a fait l’unanimité mais le résultat est sans appel avec une très belle collecte de jouets réalisé par les 33 petits licenciés du club dont les plus jeunes n’ont que 3 ans, c’est peu dire sur la solidarité qui existe au sein du club de Rugby châtenoyen.

Ce samedi matin 21 décembre, Christelle Malvoisin directrice départementale du Secours Populaire et son père Jean-Louis étaient au chalet du club pour récupérer les jouets, en présence des 2 lutins Candice et Eugénie, des enfants, des parents, des joueurs, de Tony Pandrot, un des 2 présidents, et très important du Père Noël en personne.

Avant de prendre le verre de l’amitié, le Père Noël s’est gentiment livré à la séance photo et distribution de papillotes.

Après vérification par les bénévoles, les jouets seront mis en libre-service dans les locaux du SPF.

Pour mémoire, sur le Chalonnais, le Secours populaire ce sont 80 bénévoles œuvrant toute l’année, plus de 2000 familles bénéficiaires en 2024, 500 jours action vacances…. L’association est toujours à la recherche de bénévoles pour les aider à différents niveaux.

En 2025 le Secours Populaire Français fêtera ses 80 ans d’existence.

C.Cléaux