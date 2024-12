SNCF Voyageurs et SNCB ouvrent la liaison Paris-Bruxelles, première destination internationale de OUIGO Train Classique

BRUXELLES : UNE NOUVELLE DESTINATION OUIGO TRAIN CLASSIQUE

Après avoir transporté ces deux dernières années plus de trois millions de voyageurs en France, OUIGO Train Classique continue son développement et étend son offre à l’international, vers Bruxelles. Cette offre est réalisée grâce à un nouveau partenariat conclu entre SNCB et SNCF Voyageurs, en complément des liaisons à grande vitesse entre Bruxelles et les principales villes françaises.

les trains OUIGO sur lignes classiques circulent entre les gares de Paris Nord et Bruxelles Midi, et desserviront les villes de Creil, d’Aulnoye-Aymeries (France) et de Mons (Belgique). La gare de Saint-Quentin sera, quant à elle, desservie à raison d’une fois par jour dans chaque sens à partir d’avril 2025.

Cette offre relie les deux capitales en 3 heures, à raison de trois allers-retours quotidiens dans chaque direction à des moments clés de la journée : en début de matinée, à la mi-journée et en début de soirée.

Les prix s’échelonnent de 10€ à 59€ l’aller simple (et toujours un prix fixe pour les enfants de moins de 12 ans, 5€ pour un voyage en France, 8€ pour un voyage entre la France et la Belgique). Afin de garantir des places à bas prix, même en dernière minute, chaque mise en vente a lieu jusqu’à 6 mois avant la date de circulation.

En France, les billets sont disponibles sur OUIGO.com, sur l’application OUIGO, sur le site et l’application SNCF Connect et auprès des agences de voyages en ligne agréées. En Belgique, les billets sont disponibles sur le site et l’application SNCB International, ainsi que dans l’ensemble des canaux de vente internationaux.

Une desserte au cœur des territoires

Cette nouvelle ligne renforce le maillage et la présence de OUIGO dans les territoires, en cohérence avec celui assuré par les différentes offres de SNCF Voyageurs et permet une ouverture internationale pour les villes desservies.

Avec OUIGO Train Classique, OUIGO, l’offre low-cost de SNCF Voyageurs, continue d’affirmer sa volonté de proposer toujours plus de petits prix vers de nouvelles destinations, permettant à toujours plus de voyageurs d’accéder à une mobilité plus écologique.

OUIGO Train Classique : une offre à la carte

Avec OUIGO Train Classique, le client bénéficie d’une place réservée et peut embarquer un bagage à main ainsi qu’un bagage cabine, comme sur OUIGO Grande Vitesse. Le bagage supplémentaire est offert au lancement (dans une limite de 2 bagages supplémentaires).

Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement. Quant aux enfants de 4 à 12 ans, ils bénéficient d’un prix fixe : 5€ pour un voyage en France, 8€ pour un voyage entre la France et la Belgique. Enfin, Le transport d’un animal placé dans un contenant ou muselé, est quant à lui possible pour un montant de 10€.

OUIGO Train Classique continue de faire la part belle au vélo : l’option pour un vélo démonté et rangé sous housse est offerte au lancement.

Les billets sont uniquement échangeables dans les mêmes conditions que OUIGO Grande Vitesse (changement d’horaire et/ou de date, sur la même destination, moyennant des frais d’échange et la différence éventuelle de prix).Interne

OUIGO Train Classique : une offre à petits prix

Cette nouvelle offre longue distance s’ajoute à celles déjà existantes :

- Paris-Nantes : jusqu’à 3 allers-retours quotidiens via 2 itinéraires, pour un temps de trajet compris entre 3h30 et 4h15.

- Paris-Rennes avec 2 allers-retours quotidiens pour un temps de trajet de moins de 4h.

Jérôme Laffon, directeur de OUIGO "Les voyageurs sont au rendez-vous aujourd’hui pour le lancement de cette première liaison mondiale de low-cost transfrontalier, avec un train complet, seulement 2 semaines après l’ouverture des ventes ! Le succès des ventes de ces 15 derniers jours nous conforte dans notre ambition de développer de nouvelles lignes et d’installer ainsi le low-cost ferroviaire en France et en Europe."