AVIS DE DECES - Madame Thérèse BOLUSSET née GAUDIAU

Saint Julien sur Dheune, Ecuisses,

Marguerite et Patrick Junier,

Denis Bolusset et Nadine Descours,

ses enfants ;

Sébastien et Adeline, Géraldine et Dominique, Mélodie et Michaël,

ses petits-enfants ;

Corentin, Eloïse, Linaelle, Sasha,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Thérèse BOLUSSET née GAUDIAU

survenu le 27 décembre à l’âge de 92 ans

Thérèse repose à la chambre mortuaire de l’Hotel Dieu.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 2 janvier 2025 à 9 heures 30 en la salle de cérémonie du crématorium.

Fleurs naturelles uniquement.

Sa famille remercie ses infirmières et ses aides à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Elle rappelle à votre souvenir, son fils

Serge

Son époux

Gilbert

sa belle-fille

Sandrine

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres GEROMET

78 avenue de la République

71210 MONTCHANIN

03 85 78 15 78