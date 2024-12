prendresoin.fr, une plateforme pour susciter des vocations

Alors que les besoins dans les métiers du soin et de l'accompagnement social ne cessent d'augmenter et que les difficultés de recrutement se font sentir, les pouvoirs publics ont mis en ligne un nouveau site informatif dédié aux candidats et aux professionnels.

S'il y a bien un domaine d'activité qui ne connaît pas la crise, c'est celui du soin et de l'accompagnement social ! Les métiers de la santé, de la petite enfance, du social, du grand âge et du handicap sont en effet parmi les plus dynamiques en matière de création de poste ! Alors qu'ils comptabilisent quelque 4,8 millions d'emplois, ces secteurs font cependant face à d'importantes difficultés de recrutement. Afin de valoriser ces professions essentielles et porteuses d'avenir, le gouvernement et France Travail (ex-Pôle emploi) ont lancé fin novembre la nouvelle plateforme Prendresoin.fr, co-réalisée avec les professionnels.



S'INFORMER, POSTULER, SE FORMER

L'objectif affiché est clair : susciter des vocations pour répondre aux importants besoins de personnel ! Alors que ces professions exigeantes et éprouvantes sont bien souvent déconsidérées, ce site web entend apporter un coup de projecteur sur ces métiers tournés vers l'humain qui jouent un rôle central dans notre société et offrent de nombreux parcours de carrière.



Pour s'y retrouver dans cette vaste thématique, trois entrées simples sont proposées. L'onglet « Je découvre » vous permet d'explorer un panorama varié de métiers, à travers des fiches synthétiques et des témoignages de professionnels. Commencez par choisir la filière souhaitée – santé, social, handicap, grand âge, petite enfance – pour découvrir la liste de toutes les professions associées. Des services partenaires permettant d'échanger avec des pros sont aussi proposés, tandis qu'un moteur de recherche permet de consulter les prochains événements (salons, forums) organisés près de chez vous.



Vous voulez vous lancer dans ce secteur ? L'onglet « Je me fais accompagner » vous permet de rentrer en contact avec des structures locales à même de vous conseiller et de vous guider dans vos démarches (le plus souvent une agence France Travail ou une antenne des Missions locales) mais aussi de vous renseigner sur des dispositifs tels que la validation des acquis de l'expérience (VAE).



Enfin, la rubrique « Je me forme ou je postule » s'adresse aux étudiants, candidats et pros qui recherchent des offres de formation et d'emploi.



J.P.



LE TOP 5 DES MÉTIERS QUI RECRUTENT

France Travail a fait le compte des métiers les plus recherchés par les employeurs en 2023 :

-> les services domestiques

-> les soins d'hygiène et de confort du patient

-> l'assistance auprès d'adultes

-> l'assistance auprès d'enfants

-> les soins infirmiers généralistes