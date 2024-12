Joli succès pour fêter Noël à l'agence du Crédit Mutuel de Chalon sur Saône

Olivier Ducroux et toute l'équipe de l'agence du Crédit Mutuel du boulevard de la république à Chalon sur Saône ont tenu à marquer le coup pour Noël et les fêtes de fin d'année. C'est une centaine de personnes qui ont fait le déplacement, avec des cadeaux pour les petits comme pour les grands. Stand de dessins, stand café, jus de fruit, gâteaux, papillotes ont rytymé cette journée mémorable. Toute l’équipe a participé à cet évènement avec le sourire et la caisse a été décorée dans l’esprit de noël pour l’occasion.