AVIS DE DECES - Madame Michelle FOUR

CHALON-SUR-SAÔNE



Corinne et Véronique, ses filles ;

Charlie, Manon et Jeanne,

ses petits-enfants ;

Enzo et Livio,

ses arrière-petits-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Michelle FOUR

survenu à l'âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 janvier 2025 à 13h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Michelle repose au funérarium avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.