Kader Attéyé, maire de Morey, s'adresse au Préfet de Saône et Loire et dénonce les accusations à l'encontre des élus de la commune

Courrier transmis par le maire de Morey et envoyé au Préfet de Saône et Loire

Monsieur Le Préfet,

Suite à la décision du Tribunal Administratif de Dijon d’annuler les élections des adjoints de Morey, le premier adjoint démissionnaire vous transmet sa lettre.

Au-delà de cette démission, je n’ai aucun commentaire à livrer sur votre décision de contester les élections et de solliciter le tribunal compétent puisque vous êtes bien dans votre rôle de régulateur.

Par contre, ce qui m’importune, c’est l’article du JSL relatant faussement les faits et qui m’a révolté sur les propos à caractères blessants non seulement pour les élus, pour moi mais aussi plus largement les habitants de MOREY. J’ai contacté les responsables de ce média afin de proposer un droit de réponse qui m’a été réfuté, et ils vous prêtent (par le biais de la représentante de la Préfecture) les termes suivants :

« … les sièges vacillent sous le poids des accusations… »

« … jeu de chaises musicales illégales… »

«… L’opération a tout d’une mascarade… »

« … un tour de passe-passe… »



Alors que l’instruction même était en cours. Je vous passe les détails sur les descriptions douteuses et fausses de la journaliste.

Monsieur Le Préfet, je vous informe que les élus sont des personnes qui se dévouent énormément à l’intérêt général de la collectivité et des leurs administrés, qu’ils n’ont pas besoin d’être traités de cette manière. Je vous rappelle aussi qu’il est de plus en plus laborieux de convaincre nos concitoyens à se présenter sur des listes électorales surtout municipales, qu’avec des propos similaires venant du représentant de l’Etat, n’engendreraient que des désavantages…

Enfin pour conclure, dans une démocratie malmenée, appuyée par un spectacle affligent offert chaque jour par nos représentants directs à l’Assemblée Nationale, il serait judicieux de ne pas trop enliser les élus municipaux qui sont les plus proches et les plus appréciés par nos concitoyens.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.

Mr ATTEYE Kader

Maire de MOREY