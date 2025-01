Les Championnats Régionaux de Tir Sportif ont commencé : Ce dimanche, venez assister aux finales !

302 tireurs s’affrontent pour se qualifier aux Championnats de France !

Répertoriés sur trois sites : au Cosec Nord (route de Demigny à Chalon-sur-Saône), au stand de la STEP (84 rue du bois de Menuse à Chalon-sur-Saône) ainsi qu’au stand TSCR (chemin du treffort à Chatenoy-le-Royal), se déroulent ce weekend 3, 4 et 5 janvier 2025, les Championnats Régionaux de tir sportif en catégorie 10 mètres carabine et pistolet mais aussi en cible mobile, para-tir Pistolets standards et vitesse mais aussi arbalète field 18 mètres.

Une organisation issue de la Ligue de tir de Bourgogne qui a été confiée et organisée par les sociétés de tir de la STEP Chalon-sur-Saône et TSCR Châtenoy le Royal.

Pendant ce weekend les deux clubs du bassin chalonnais étaient chargés de recevoir les 302 tireurs (pour 490 tirs), classés en plusieurs catégories (hommes, femmes, enfants…) représentant 34 clubs de Bourgogne (Saône-et-Loire, Côte d’Or, Nièvre et l’Yonne) ainsi qu’une dizaine de tireurs en provenance de Gien, de Bourg-en-Bresse et de Lyon qui se sont affrontés dans 7 disciplines différentes.

Lors de cette manifestation, le corps arbitral était représenté par 23 arbitres officiels !

Les meilleurs tireurs seront sélectionnés après un classement national de la Fédération française de tir sportif pour participer aux Championnats de France qui se dérouleront à Châteauroux du 10 au 16 février 2025

Info-chalon est passé sur les trois sites où les compétitions battaient leur plein!

Sur le Stand de la STEP Chalon :

Pour le para-tir,

La cible mobile,

Au COSEC,

Pour le tir Sportif 10 Mètres à la carabine

Pour le tir Sportif 10 Mètres, au pistolet

Au TSCR Chatenoy le Royal.

Pour le tir vitesse,

Pour le tir à l’arbalète field (18 mètres).

Le photoreportage info-chalon

