La collecte organisée en soutien à Mayotte par les Flamboyants Chalonnais se poursuit

Maxime Bouguet, Président des Flamboyants Football Chalonnais, tenait à remercier publiquement celles et ceux qui ont oeuvré au succès de la collecte solidaire en faveur des Mahorais, après le passage du cyclone dévastateur. Même si les pertes humaines sont bien moindres que celles annoncées initialement, les dégâts sur l'archipel sont colossaux, et les besoins sans doute encore plus conséquents. Partout sur le territoire, les actions solidaires se sont mulitpliées à l'image de celle portée par les Flamboyants, avec le soutien des services techniques et sportifs de la ville de Chalon, ainsi que le Grand Chalon sans oublier l'association AHLS et son Président Traoré pour la mobilisation des bénévoles. L'occasion aussi de saluer l'investissement du secrétaire général du club Abdallah Anli pour le travail énorme dans l'ombre.

"La générosité des Chalonnais a dépassé toutes nos attentes" confiait le Président du Club, rappelant que compte tenu des besoins, la collecte se poursuit. Il suffit pour toute personne désireuse de participer à cet élan de générosité vis à vis de Mayotte et des Mahorais de contacter les numéros suivants - 06 50 06 78 12 (Anli) ou le 07 49 15 02 55 (Maxime).