Afrik'en fête : Des actions en amont

L'association a pour objectif de promouvoir la culture africaine dans toute sa richesse et sa diversité, et de créer une dynamique locale, culturelle et solidaire. Plus de détails avec Info Chalon.

Née de l'organisation d'un premier festival à l'été 2022 qui fut un franc-succès, l'idée de reconduire et de pérenniser cette manifestation annuellement fut vite adoptée. Ainsi, Afrik'en fête a donc été créée avec les principaux actures de la première édition et de nombreux membres et bénévoles viennent rapidement l'étoffer.

Ce festival favorise des échanges et permet l'expression artistique sous plusieurs formes : la musique, la danse, le théâtre, le cirque, le conte, les arts plastiques...

Brassant les cultures et les générations, le festival AKF, qui se veut la fête des cultures africaines et du monde à Chalon-sur-Saône, ouvre les esprits et favorise le vivre-ensemble, la tolérance et le respect.

C'est un agenda plutôt dense que Ibrahim Rabo, le président d'Afrik'en fête (AKF), nous présente à l'occasion de cette nouvelle année.

Ainsi, après une première apparition Rue de la Citadelle le 8 décembre dernier qui fut «une réussite», d'après ce dernier, à l'occasion Illuminations, avec pour objectif de rendre visible l'association, recruter des bénévoles et communiquer sur les actions d'AKF, les bénévoles ont rendez-vous une première fois de l'année le samedi 1er février, l'occasion de présenter le projet du Festival 2025.

Une 4ème édition animée, comme à l'accoutumé, par Moussa Camara et qui aura lieu les 5 et 6 juillet prochains.

«Il y a plus d'exposants cette année, avec des nouvelles animations et une partie concert avec des groupes locaux», nous précise Ibrahim.

Les 22 et 23 mars, l'association vous propose des stages de danse traditionnelle, coupé-décalé et afro-contemporain avec le grand danseur ivoirien Medson Coulibaly.

Il est également question d'un concert de musiques africaines à LaPéniche le 18 mai prochain. Peut-être le groupe Djenkafo, qui jouera ce samedi 11 janvier à l'Espace des Arts, et/ou le groupe Afrodiziak (afro beat), sans pouvoir le confirmer à l'heure où ses quelques lignes sont écrites.

Concert suivi d'un stage de danse africaine en collaboration avec Zoodo le 1er juin.

Les portes de l'association sont grandes ouvertes si vous voulez participer, aider, soutenir, financer Afrik'en fête (AKF). Alors, n'hésitez pas à prendre contact, vous êtes les bienvenus.

(Photos gracieusement fournies par Sylvie Rabo)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati