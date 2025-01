"En 2025 ayons l'audace de vouloir réussir !" pour Charles Landre

En 2025 ayons l'audace de vouloir réussir !

Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux et je souhaite que 2025 soit pour chacun de vous dans vos familles ou auprès de vos proches, un moment de joie, de découvertes, de rencontres et, je l'espère, de réussites. En somme, une belle année.

J'ai une pensée particulière pour ceux qui, dans la peine, la solitude ou les difficultés sauront, je le souhaite, trouver l'aide ou l'accompagnement dont ils ont besoin. Soyons-y toujours attentifs.

Bien sûr face à l'immobilisme politique dans lequel est plongé le pays, 2025 doit être une année pleine d'audace et de courage. De l’audace pour montrer la vitalité de la France et pour relever le niveau du débat public. Courage car les institutions fonctionneront sans cap clair et qu'il faudra faire bouger la société en dépit d'un Etat probablement partiellement empêché. Plus qu'à aucun autre moment dans l'histoire récente, il faudra savoir se mobiliser et agir.

Dans la situation particulière de blocage politique que nous vivons, souhaitons que les grandes priorités soient enfin traitées sans dogmatismes et avec le souci de l'efficacité. Les Français doivent d'abord vivre de leur travail. Dans un pays où le taux de prélèvements obligatoires est le plus élevé au monde, il est urgent que l'action menée par l'Etat soit mesurée et corrigée, que les déficits publics cessent et que les Français retrouvent le fruit de leurs efforts.

Alors que le système de santé s'effondre, dans le sens où de nombreux français n'ont plus accès aux soins, malgré les efforts des professionnels de santé, espérons que ce moment particulier de la 5eme république, sans majorité, accouche d'un accord sur la nécessité de repeupler les villes moyennes et les campagnes de professionnels de santé. Il y a urgence. Il en va de même pour l'Education, la Sécurité publique, la Justice, qui doivent constituer des pôles essentiels de l'action Étatique. Il faut le dire et s'en donner les moyens.

La lucidité commande que l'on dise la vérité sur la situation de quasi faillite du pays. C'est une priorité que de résorber les déficits publics. Cela commencera par des choix courageux. Les élus doivent dire que l'organisation administrative française, trop importante, est inefficace et de plus en plus coûteuse. 2025 doit être une année de rupture avec ce dogme absolu de la décentralisation réussie. Que les élus osent scier enfin celles des branches inutiles qui les soutiennent.

En 2025 ne soyons plus fatalistes. Oui, la France peut redevenir ce pays qui nourrit de grands projets. Qui choisit d'être à nouveau présent sur la scène internationale, d'y porter sa voix forte et singulière et d'y défendre ses principes. Qui porte à nouveau une exception culturelle, agricole et sociale et qui sache retrouver un projet national. C'est ambitieux mais nous devons l'être pour sortir du fatalisme qui ronge malheureusement le pays.

Ce fatalisme je refuse qu'il s'applique, comme trop souvent, à notre région, à la CUCM et au Creusot. Il faut insuffler ici aussi l'idée que des logiques qui semblent établies depuis des décennies peuvent changer. Dans un territoire aussi beau que le nôtre, il faut prendre conscience de nos forces et donner envie à tous d'innover, d'entreprendre et de créer ici.

Que cette année soit pour tous les Creusotins celle de la conscience que notre ville a trop d'atouts inexploités. Il n'est plus temps de regarder les trains passer mais de formuler cette année de grandes propositions en matière d'urbanisme, de développement économique, de logement, d'animation, de sécurité, de santé... Le temps de la rupture est venu.

Après quelques mois de respiration, je vous propose dès janvier de construire des projets ensemble. En 2025 nous imaginerons la ville de demain et sa région, celle où nous voulons vivre et dans laquelle nous croyons profondément.

Pour entamer cette nouvelle année et je vous invite à nous retrouver pour des vœux:

Lundi 20 janvier

19 heures

Salle Guynemer

Le Creusot

je serai heureux de vous y rencontrer.

Je suis certain que nous réussirons de grandes choses en 2025 et que nous poserons des fondations solides pour le renouveau. J’y consacrerai toute mon énergie.

Je vous souhaite à nouveau une année riche en défis, en émotions et en partage, une année de joie et de grandes réussites.